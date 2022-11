Sex & Sperma Stecken Männer in einer Spermien-Krise?

Studie: Männer produzieren weniger Sperma als früher

Zu wenige, zu langsam - bereits im Jahr 2017 sorgte eine große Überblickstudie, die im Fachblatt "Human Reproduction Update" erschienen ist, für Aufsehen: Forscher der Hadassah-Hebrew Universität in Jerusalem hatten 185 Arbeiten aus der ganzen Welt ausgewertet, mit Daten von knapp 43.000 Männern. "Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass sich 1973 bis 2011 die Spermienzahl bei Männern reduziert hat, in der Größenordnung von 28,5 Prozent bis über 50 Prozent. In 40 Jahren", fasst Artur Mayerhofer, Zellbiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München, die Studie aus dem Jahr 2017 in einem 2021 geführten BR-Interview zusammen. Und bestätigt schon damals: "Das ist doch eine gewaltige Abnahme, die aus dieser Analyse hervorgeht."



"Spermien-Krise" ist zwar sehr überspitzt ausgedrückt, aber wenn Männer weltweit so eklatant weniger Spermien produzieren, scheint das Sperma tatsächlich in Schwierigkeiten zu sein - besonders auch bei uns: Laut der israelischen Studie aus dem Jahr 2017 hat die Potenz vor allem bei Männern aus Industrieländern gelitten. Die Wissenschaftler berechneten knapp 60 Prozent weniger Spermien pro Samenerguss für Männer in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland.