Sekt an Silvester Korken sausen mit hoher Geschwindigkeit

Sektkorken fliegt elf Meter pro Sekunde

In einer gut geschüttelten Sektflasche wirkt ein Druck von 2,5 bar auf den Verschluss. Im Labor wurde mithilfe einer Lichtschranke sowie akustisch gemessen, wie schnell ein Korken aus einer solchen Flasche zischt. Im Versuch wurde die Zeit zwischen dem Ploppen des Korkens und seinem Aufprall auf eine 5,5 Meter weit entfernte Papierwand gestoppt: Ergebnis: eine halbe Sekunde. Elf Meter pro Sekunde entsprechen rund 40 Kilometer pro Stunde - das ist etwa so schnell wie der schnellste Mensch laufen kann. Usain Bolt erreichte bei seinem Weltrekord 2009 in Berlin eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,58 Kilometern in der Stunde, seine Höchstgeschwindigkeit lag bei 44,72 Kilometern pro Stunde.