Hayabusa 2 und Ryugu Asteroidenstaub enthält Bausteine des Lebens

Ein Schutthaufen

Der Asteroid Ryugu ist offenbar extrem trocken. Seine Oberfläche ist so porös, dass die Forscher ihn als "Schutthaufen" bezeichnen, der nur durch seine eigene Gravitation zusammengehalten wird. Seine Dichte entspricht etwa der von Plexiglas - ein Leichtgewicht unter kosmischen Körpern.



Die Auswertung der Bilddaten von MASCOT ergab zwei Arten von Gesteinstypen: dunkle Brocken mit einer krümeligen, blumenkohlartigen Oberfläche und etwas hellere Felsblöcke mit glatten Bruchflächen und scharfen Kanten. Ryugu könnte demnach durch die Kollision zweier Körper aus unterschiedlichem Material entstanden sein. Außerdem zeigen sich in den Felsen Mineral-Einschlüsse. Diese erinnern an eine seltene Klasse von kohlenstoffhaltigen Steinmeteoriten, die sogenannten "CI-Chondriten". Das "C" steht für das englisch "carbonaceous chondrite", also kohliger Chrondrit. Das "I" ist die Typbezeichnung, da es mehrere Arten von Chondriten gibt. Und was ein Chondrit ist? Das ist eine Art von Meteorit, die Einschlüsse von Silikatkügelchen enthält, den Chondren. Dass es sich bei Ryugu um einen derartigen "CI-Chondriten" handelt, belegen auch Untersuchungen auf der Erde. Und das wiederum bestärkt die Forschenden in ihrer Vermutung, dass der Asteroid ursprünglich jenseits der Gasriesen Jupiter und Saturn entstanden ist. <!-- --> Erste Ergebnisse der Asteroiden-Mission Hayabusa 2 [Text - br24.de]

<!-- --> Blumenkohlfelsen & Co: Asteroid Ryugus rätselhafte Seiten [Text - br24.de]

Ryugu ist sehr porös, sehr dunkel und sehr alt

Im Dezember 2021 wurden in zwei Fachartikeln eine erste Analyse der Proben des Asteroiden Ryugu vorgestellt. Die erste Studie lieferte eine Inventur der Bröckchen: So sind die größten Körner rund acht Millimeter groß. Darüber hinaus ist die krümelige Ausbeute poröser als alles aus dem Weltall stammende Material, das Forscherinnen und Forschern bislang untergekommen ist: Die Proben von Ryugu sind lediglich dreißig Prozent dichter als flüssiges Wasser. Ähnlich luftige Asteroiden dürften eine ungeschützte Reise durch die Erdatmosphäre nicht überstehen. Somit ist das Material von Ryugu wirklich einzigartig und völlig unähnlich dem der Meteoriten, die auf der Erde landeten.



In der zweiten Studie steckte ein Forscherteam seine Ryugu-Probe unter ein spezielles Mikroskop und fand heraus, dass das Material ein wenig unserem irdischen Ton ähnelt: Es wird von Wassermolekülen zusammengehalten. Auch Karbonate konnten sie nachweisen. Insgesamt stellen sie eine Vielfalt von Materialien fest. Eine genauere Analyse steht aber noch aus.

Bausteine des Lebens