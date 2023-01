Simon Marius Der Entdecker der Jupiter-Monde aus Franken

Simon Marius, aka Simon Mayr: Arzt und Astronom

Simon Marius' erste Darstellung der Jupiter-Monde

Simon Marius hieß eigentlich Simon Mayr und kam am 10. Januar 1573 in Gunzenhausen zur Welt. Von 1586 bis 1601 besuchte er die Heilsbronner Fürstenschule, wo er großes Talent für Mathematik und Astronomie zeigte. Nach seinem Schulabschluss reiste Marius nach Prag, um dort die neuartigen Techniken der Himmelsbeobachtung bei Tycho Brahe kennenzulernen. Der berühmte Astronom verstarb jedoch kurz nach seiner Ankunft. Marius ging daraufhin nach Padua, wo er bis 1605 Medizin studierte und dabei vermutlich Galilei begegnete. Von 1606 bis zu seinem Tod am 5. Januar 1625 war er Hofmathematicus in Ansbach. Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem, Kalender und Horoskope zu erstellen.