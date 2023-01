Männergesundheit Darum sterben Männer früher als Frauen

Depressionen: Hohe Dunkelziffer unter Männern



Nicht nur ein Klischee: Viele Männer kompensieren Depressionen mit mehr Arbeit.

Anders als Frauen kommunizieren Männer ihre Beschwerden deutlich weniger. Oft scheitert es schon an der eigenen Wahrnehmung. Das bestätigt der Urologe Frank Sommer: "Ich bin stark, ich bin groß, ich bin unbesiegbar. Das schwirrt so in den Köpfen rum. Mich trifft es nicht“. Besonders zeigt sich das bei psychischen Erkrankungen. Sie scheinen immer noch in erster Linie Frauen zugeschrieben zu werden. So werden männliche Depressionen häufig übersehen oder tabuisiert. Sogar von Ärzten, die bei Männern seltener ein Seelenleiden diagnostizieren oder entsprechende Medikamente verschreiben. Dazu kommt, dass Männer bei Depressionen ganz andere Symptome haben. Auch sie stehen im Einklang mit einem maskulinen Rollenbild: Aggression statt Trauer, ertränkt in Alkohol und manischer Arbeit. Erschreckend hoch ist die Suizidrate unter Männern - vor allem im jungen Alter. Mittlerweile gibt es daher Hilfsangebote, die sich speziell an Männer richten.