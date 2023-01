Arbeiten und fernsehen Wie Sitzen krank machen kann

Mehr Junge als Alte: Die Vielsitzer in Deutschland



Jung, gebildet, im Homeroffice - das sind laut Studien diejenigen Menschen in Deutschland, die am meisten sitzen.

Laut einer Untersuchung der DKV sitzen wir achteinhalb Stunden am Tag und damit eine Stunde länger als noch 2018. Wir bewegen uns weniger, weil wir viel im Sitzen arbeiten und viel fernsehen. Das ist besonders auffällig bei jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren. Von ihnen gaben 74 Prozent im DKV-Report an, täglich acht Stunden und mehr zu sitzen. Bei den über 66-Jährigen waren es nur 38 Prozent, die auf eine so hohe Sitzzeit pro Tag kommen. Auch eine andere Studie kam zu dem Ergebnis, dass besonders junge Menschen viel sitzen, am meisten diejenigen aus der höheren Bildungsgruppe. Außerdem gönnen sich Menschen, die im Homeoffice arbeiten, laut DKV-Report kaum Pausen, um sich zu bewegen. Obwohl 82 Prozent angaben, genug Zeit für Sitzunterbrechungen bei der Arbeit zu haben.