Neue Arten in Südostasien Warum das Mekong-Delta ein Paradies für Tiere ist

Rares Exemplar: der Museumslangur



Erwischt: der Museumslangur tappt in die Kamerafalle.

Der Museumslangur macht seinem Namen alle Ehre. Denn die Affenart wurde nicht in freier Wildbahn, sondern in Form eines 100 Jahre alten Präparates im Natural History Museum in London entdeckt. Bislang galt die nun neu beschriebene Popa-Langurenart als ausgestorben. Doch dann wurden in Myanmar Knochen gefunden, die darauf hinwiesen, dass Trachypithecus popa noch leben könnte. Mit einer Kamerafalle gelangen dem WWF und Fauna and Flora International schließlich Aufnahmen von Museumslanguren in freier Wildbahn. Ein rares Ereignis! Denn die Art ist extrem selten und bedroht. Vermutlich existieren nur noch rund 200 Exemplare der Langurenart, die nach dem erloschenen Vulkan Mount Popa im früheren Birma benannt ist.