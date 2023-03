Klimawandel Warum Berge Schutz brauchen

Ökosystem Berg: Ein Mosaik an Lebensräumen



Alpenschneehühner haben im Winter ein weißes Federkleid zur Tarnung. Geht der Schnee zurück, ist es für Raubtiere sichtbar und damit schutzlos.

Alles, was über 1.500 Meter hoch ist, gilt in Europa als Hochgebirge. Auf dieser Höhe koexistieren auf engem Raum - ähnlich wie bei einem bunten Flickenteppich - ganz unterschiedliche Lebensräume, an die sich wiederum ganz unterschiedliche Pflanzen und Tiere angepasst haben. So kann es innerhalb von wenigen Metern zu großen Temperaturunterschieden kommen. Im Schatten eines Felsblocks beispielsweise mag es zwei Grad kalt sein, ein paar Meter weiter, auf der Südseite, 48 Grad heiß. Je nachdem, wo der Wind den Schnee hinweht oder wegfegt, entstehen blanke Stellen oder tiefe Schneewehen. Wie sich die Gebirgsvegetation verteilt und wo sich welche Tiere ansiedeln, hängt vom Mikroklima ab.



Fest steht: Viele Pflanzen und Tiere sind nur an geringe Temperaturschwankungen angepasst. Ein Temperaturunterschied von nur einem Grad im Jahresdurchschnitt entspricht in den Bergen einem Höhenunterschied von 200 Metern. Die Klimaerwärmung bedeutet also für Flora und Fauna, dass sie mitklettern müssen, in immer weitere Höhen. Doch nicht alle Lebewesen schaffen es, ihren Organismus schnell genug auf die neuen Lebensbedingungen einzustellen.



Zu den Tieren, die immer weiter nach oben ziehen müssen, gehört das Alpenschneehuhn. In Deutschland kommen diese vom Aussterben bedrohten Tiere ausschließlich in den Hochlagen der Alpen vor, so wie am Nebelhorn im Allgäu. Um ihre Brut aufzuziehen, brauchen Alpenschneehühner Insekten. Ein großer Teil der Insekten schlüpft wegen des Klimawandels aber immer früher, statt zu der Zeit, wo die Schneehühner ihre Küken füttern. Ein weiteres Problem: Um im Winter perfekt getarnt zu sein, wechseln die Schneehühner ihr Federkleid von braun gesprenkelt zu schneeweiß. Wenn dann kein Schnee liegt, ist ihr leuchtend weißes Gewand für Raubvögel leicht auszumachen. Das bringt die Tiere zusätzlich in Bedrängnis.