Blitze Was tun, wenn man vom Gewitter überrascht wird?

Mit großen Schritten wegzulaufen oder sich flach auf den Boden zu legen - beides bietet dem Blitz eine breite Angriffsfläche: Dadurch könnte der Blitz einen umso stärkeren Stromschlag durch den Körper jagen. Wer von einem Gewitter überrascht wird und nirgends mehr Schutz suchen kann, sollte vielmehr in die Hocke gehen - idealerweise in einer natürlichen Bodensenke. Die optimale Stellung: kauernd, die Füße nah zusammen, die Arme über die Knie. Das ist zwar unbequem, reduziert aber die Gefahr beträchtlich.

Finger weg von metallenen Gegenständen

Außerdem: Sobald ein Gewitter aufzieht, Finger weg von metallenen Gegenständen. Walking- und Wanderstöcke, Golfschläger sowie Eispickel und Karabiner gehören mindestens fünf Meter weit weg. Das gilt natürlich auch für einen ganz normalen Regenschirm - auch er zieht wegen seines Metallskeletts Blitze an. Nicht vergessen: Handy, Geldbeutel und Schlüssel enthalten ebenfalls Metall. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, sollte man außerdem mindestens einen halben Meter Abstand zueinander halten. Händchenhalten verboten!

Unterwegs beim Wandern

Gewitter-Landschaft: Schutz nie unter Bäumen suchen!

Wer im Freien oder - noch schlimmer - in den Bergen von einem Gewitter überrascht wird, sollte sofort Schutz suchen. Bei Bergtouren sollte man immer ein wachsames Augen auf den Himmel haben - und bei herannahenden, großen Wolken oder unsicherer Wettersituation schnellstmöglich abbrechen und das Tal oder eine Berghütte aufsuchen. Schafft man das nicht, sollte man sich nach einer Biwakschachtel, einem Felsvorsprung oder einer Höhle umsehen. Hände weg von nassen Kletterseilen, Gittern oder feuchten Felswänden - all das kann den Strom eines Blitzes in den Körper leiten.