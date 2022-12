Schlafforschung Schlummern für die Wissenschaft

Cheyne-Stokes-Atmung

Zusammen mit seinem Kollegen John Cheyne beschreibt der irische Arzt William Stokes 1845 die Cheyne-Stokes-Atmung: Diese gestörte Atmung ist vergleichbar mit der Schlafapnoe. Die Schlafstörung Apnoe (Atemaussetzer) wird 1965 erstmals vom französischen Neurologen Henri Gastaut in seinen Forschungsergebnissen definiert.

Pickwick Syndrom

Der kanadische Mediziner Sir William Osler benennt 1918 erstmals das Pickwick Syndrom, eine Schlafstörung, ähnlich einer Apnoe, die besonders bei Personen mit starkem Übergewicht auftritt. Die Bezeichnung des Syndroms leitet sich von dem fettleibigen, dauerschlafenden Kutscher Little Fat Joe in Charles Dickens Roman "Die Pickwickier" ab.

EEG

Hans Berger, Professor für Psychatrie an der Universität Jena, führt das EEG zur Messung der Hirnströme in der klinischen Neurologie ein. 1929 veröffentlicht er sein Buch "Über das Elektrenkephalogramm des Menschen".

Schlafstadien

In den 1930-er Jahren definiert der amerikanische Neurologe Charles Loomis zusammen mit seinen Kollegen erstmals eine Einteilung des Schlafes in unterschiedliche Stadien. Sie folgen in etwa einem geordneten, zyklischen Schema.

REM-Schlaf

Eugene Aserinsky und Nathaniel Kleitmann entdecken 1953 an der University of Chicago den REM-Schlaf. Er definiert sich vor allem in schnellen Augenbewegungen (Rapid Eye Movement). In dieser Schlafphase träumen wir am meisten.

Schlaflabor

1976 wird das erste Schlaflabor in Deutschland eröffnet, in der Neurologischen Klinik des Hessischen Diakoniezentrums Hephata. Das Zentrum liegt in der nordhessischen Kleinstadt Schwalmstadt-Treysa.

Atemtherapiegerät