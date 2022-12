Was ist Schlaf? Warum müsst ihr alle schlafen?

Schlafen ist eine biologische Grundfunktion des Lebens - genau wie Essen und Trinken. Doch ebenso wie bei der Nahrungsaufnahme ist weder zu viel noch zu wenig davon gut. Wie viel Schlaf ihr genau braucht, kommt ganz auf euch an, denn jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse: Dürfen es bei euch sechs oder eher acht Stunden sein? Auch wann ihr müde seid und schlafen wollt , ist eine individuelle Angelegenheit. Fakt ist: Zu wenig - oder zu viel - Schlaf kann krank machen . Doch was ist Schlaf eigentlich?

Schlaf ist keine Energiesparmaßnahme

Schlaf ist nicht unbedingt eine Energiesparmaßnahme des Körpers, denn im Schlaf ist der energetische Grundumsatz fast so hoch wie im Wachzustand. Der Schlaf ist auch nicht unbedingt dazu da, um dem Körper Ruhe zu verschaffen, denn das könntet ihr auch, wenn ihr gemütlich auf der Couch fläzt. Auch für den Geist ist der Schlaf keine Ruhepause: Das Gehirn ist während des Schlafes teils aktiver als am Tag. Doch warum muss man dann schlafen?

Im Schlaf laufen lebenswichtige Prozesse ab

Oberflächlich betrachtet ist der Schlaf ein Off-Modus eures Körpers: Eure Sinne sind eingeschränkt, ihr reagiert fast gar nicht auf äußere Reize und euer Bewusstsein ist ebenfalls abwesend. In Wirklichkeit jedoch finden in dieser Zeit lebenswichtige Prozesse statt: Nervenzellen verknüpfen sich, Proteine werden aufgebaut, Hormone ausgeschüttet. Während ihr schlaft, laufen in euren Körpern wichtige Wundheilungsprozesse ab, das Immunsystem stabilisiert sich, eure Zellen regenerieren sich, Kinder wachsen.

Schlaf - was soll das?

Von schlafenden Giraffen, Quallen, Vögeln und Insekten

Müsst ihr schlafen, weil ihr Nervenzellen habt?

Nach Jahrzehnten der Forschung gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass das Schlafbedürfnis an einer bestimmten Art von Zelle liegt: nämlich Neuronen , also Nervenzellen . Zusammen mit den Gliazellen bilden die Nervenzellen unser Nervensystem. Sie sind hauptsächlich für die Signalübertragung verantwortlich und kommunizieren untereinander über elektrische Impulse. Neuronen verarbeiten für euch Sinneseindrücke, ihr fühlt und denkt mit euren Nervenzellen, sie steuern eure Bewegungen und ermöglichen es, dass ihr lernt und euch erinnern könnt.

Die Müllabfuhr kommt, während ihr schlaft

Nervenzellen mögen vielleicht nicht nach viel ausschauen, könnten aber der Grund sein, warum ihr jeden Tag schlafen müsst.

Der Schlaf, so die Vermutung, könnte unter anderem dazu dienen, dass diese ständig feuernden Nervenzellen sich regenerieren können. Dazu kommen sie nämlich nicht, während ihr wach seid. So sammeln sich tagsüber immer mehr Abfallstoffe - bestimmte Nährstoffe, Moleküle, Proteine und Fette - im Gehirn an, die nicht leicht entsorgt werden können. Der Grund: Platzmangel. Nachts aber schrumpfen die Gliazellen, zwischen den Nervenzellen ist mehr Platz. Die Hirnflüssigkeit kann somit Abfallstoffe leichter aufnehmen und abtransportieren. Euer Schlaf wäre demnach unerlässlich dafür, dass in eurem Gehirn die Müllabfuhr kommen kann.