Chronobiologie Seid ihr schon munter oder immer noch müde?

Seid ihr eine Lerche oder eine Eule?

Lerchen sind Morgenmenschen. Sie stehen früher auf, werden allerdings auch früher müde. Ihnen kommt der in Deutschland oft frühe Schul- und Arbeitszeitbeginn entgegen. Dafür machen sie dann am Abend früher schlapp - das sind dann die Menschen, die abends gerne früher nach Hause gehen, weil sie schon müde sind.

Der Chronotyp ist genetisch festgelegt

Der soziale Takt gibt den Ton an

Schlafmangel: Stichwort Montagsblues

Zu wenig geschlafen - oder musste hier eine Eule zu früh zur Arbeit gehen? Euer Chronotyp ist übrigens genetisch festgelegt.

Montagsblues - so wird das Stimmungstief am Wochenanfang bezeichnet, unter dem jeder sechste Deutsche leidet. Die Betroffenen sind schlecht gelaunt, lustlos und unkonzentriert. Ursache hierfür ist der veränderte Schlafrhythmus, das Rütteln an der inneren Uhr: Am Wochenende ändern viele Menschen, besonders die Eulentypen, ihre Schlafgewohnheiten. Sie bleiben nachts länger wach und liegen morgens länger in den Federn. Die Folge: Klingelt Montagmorgens der Wecker, ist der Körper immer noch im Wochenendmodus. Er hat sich an die neuen Ruhezeiten gewöhnt und fordert deswegen Schlaf zu anderen Zeiten.