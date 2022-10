Grippe Darum ist eine Impfung wichtig

Grippe-Impfstoff Alle Jahre wieder

Eine Grippe wird durch Viren ausgelöst. Die Grippeviren sind listig und wandlungsfähig: Sie verändern sich ständig. Jedes Jahr muss daher ein neuer Impfstoff entwickelt werden, der gegen die Influenzaviren, die in der folgenden Saison im Umlauf sind, wirksam sein soll. Jedes Frühjahr wagt die WHO für die Nordhalbkugel eine neue Prognose. Wie effektiv ein entwickelter Grippe-Impfstoff ist, variiert und hängt auch davon ab, ob die in dem Impfstoff enthaltenen Virusstämme mit den Influenzaviren der folgenden Grippesaison bestmöglich übereinstimmen. Tun sie das nicht, weil sich zwischenzeitlich andere Virusstämme durchgesetzt haben, kann die Schutzwirkung des Impfstoffs leiden, so das RKI.



Ein weiterer Grund, warum die Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs beeinträchtigt sein kann, liegt darin, dass es zu genetischen Veränderungen beim Impfstamm kommen kann, während der Impfstoff hergestellt wird.