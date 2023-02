Künstliche Befruchtung Unerfüllter Kinderwunsch: So kann Reproduktionsmedizin helfen

Fruchtbarkeit: Wir werden älter, aber nicht länger fortpflanzungsfähig



Sex, Kinderwunsch und künstliche Befruchtung: Wann lässt die Fruchtbarkeit nach?

Sexuelle Aufklärung hat oft das Ziel, Schwangerschaften zu vermeiden. Ab welchem, für heutige Verhältnisse frühen Alter die Fruchtbarkeit bereits wieder sinkt, wissen viele nicht. Denn im Gegensatz zur Lebenserwartung hat sich die Fertilität nicht verändert. "Wir werden immer älter, bleiben länger fit, aber es ist nicht zu sehen, dass die Frauen später in die Wechseljahre kommen", erklärt Andreas Tandler-Schneider, Vorstandsmitglied im Deutschen IVF-Register, das Daten über Behandlungen aus mehr als 130 Kinderwunschzentren bundesweit zusammenträgt.



Der Trend der letzten Jahre zeigt: Immer mehr Frauen über 40 suchen Hilfe in Kinderwunschkliniken. Waren es 2011 noch rund 8.000 Frauen aus dieser Altersgruppe, lag die Zahl zehn Jahre später bereits bei mehr als 12.600 Patientinnen. Doch die Chancen jenseits der 40 noch ein Kind zu bekommen sind oft gering. Das hat nicht nur mit der Qualität der Eierstockreserve zu tun. Ab 40 sinke nicht nur die Schwangerschaftsrate, die Fehlgeburtenrate nehme auch stark zu. "Die etwa 10 bis 20 Prozent Frauen, die pro Embryotransfer schwanger werden, verlieren ihre Kinder zu 50 Prozent wieder", sagt Gynäkologe Tandler-Schneider. Oft seien Frauen überrascht darüber, wie schlecht die Aussichten auf ein Baby trotz reproduktionsmedizinischer Hilfe seien. "Viele haben auch einfach unrealistische Erwartungen an die Reproduktionsmedizin."



Kinderwunschpaare sollten sich deshalb frühzeitig informieren. Denn für Therapien der künstlichen Befruchtung gilt grundsätzlich: Je jünger Männer und Frauen sind, desto wahrscheinlicher sind die Erfolge. Bei Männern ist sie vor dem 40., bei Frauen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr am größten.