Gendermedizin Warum das Geschlecht bei Krankheiten eine Rolle spielt

Unterrepräsentiert: Frauen in der Medizin

Zwei Drittel der Studienanfängerinnen im Studienfach Medizin sind inzwischen weiblich. Trotzdem dominieren bis heute Männer in Forschung und Spitzenmedizin. Nur etwa jede dritte Oberarzt- und jede zehnte Chefarztposition ist in Deutschland mit einer Frau besetzt. Das hat Auswirkungen auf die medizinische Praxis und die Forschung. So wird an Frauen-Krankheiten auch weniger geforscht als an Männerkrankheiten. Endometriose ist ein Beispiel dafür.



Zusätzlich wurden medizinische Studien lange Zeit fast ausschließlich an männlichen Testpersonen durchgeführt. Anfangs waren Medizinstudenten die Versuchsteilnehmer, weil sie männlich waren. Mit der Zeit kamen andere Begründungen hinzu: Frauen würden mit ihrem schwankenden Hormonzyklus die Testgenauigkeit gefährden. Außerdem bestünde die Gefahr, bei schwangeren Frauen ein ungeborenes Kind zu gefährden. Der Contergan-Skandal in den 1960er-Jahren schien das zu bestätigen.