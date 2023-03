Norovirus Symptome, Dauer und Behandlung des Brechdurchfalls

48 Stunden mit starker Übelkeit, Erbrechen und Durchfall: Wer an einem Magen-Darm-Infekt leidet, fühlt sich grauenhaft. Nach Schätzungen von Experten wird etwa ein Drittel der akuten Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern von Noroviren ausgelöst. Bei Erwachsenen sind die Noroviren sogar für rund die Hälfte der akuten Magen-Darm-Erkrankungen verantwortlich. Besonders häufig erkranken Kinder unter fünf Jahren und Senioren über 70 Jahren. Gegen das Norovirus scheint der Mensch höchstens vorübergehend Antikörper zu bilden - man kann sich also nach einiger Zeit wieder anstecken.

Was kann man bei einer Norovirus-Infektion tun?

Ausreichend trinken, das ist - bis auf verstärkte Hygiene und Bettruhe - das Einzige, was man tun kann, wenn man sich mit Noroviren infiziert hat. Erkrankte sollten trotz des Brechreizes Wasser ohne Kohlensäure, Kräutertee oder Elektrolyt-Lösungen zu sich nehmen. Denn das Gefährliche an einer Infektion mit dem Norovirus oder anderer Arten von Magen-Darm-Erkrankungen ist der Flüssigkeitsverlust. Besonders Kleinkinder und ältere Menschen trocknen sehr schnell aus - im Extremfall so sehr, dass sie im Krankenhaus an den Tropf müssen. Bei diesen Patienten sollte man sich frühestmöglich mit einem Arzt beraten.