Literaturnobelpreis 2022 Die Erinnerungsarbeit der Annie Ernaux

Literaturnobelpreis In Annie Ernaux erkennen sich "so viele Frauen wieder"

In ihrem Werk befasse sich die französische Autorin mit schwierigen Themen wie Scham, illegaler Abtreibung oder der Wahrnehmung von Konventionen. In ihrer Erinnerungsarbeit knüpfe sie an die Tradition Marcel Prousts an und führe diese zugleich in die heutige Zeit, erklärte die Akademie.

Ernaux gilt als eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Zu ihren auch in Deutschland bekannten Werken zählen "Der Platz", "Erinnerung eines Mädchens" und "Die Jahre". Sie selbst bezeichnete sich einmal als "Ethnologin ihrer selbst".