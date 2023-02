Nicht immer tödlich Was sind die Folgen eines Blitzschlags?

An der Universtitätsklinik Regensburg führten Wissenschaftler über einen Zeitraum von mehreren Jahren eine Studie mit Blitzopfern durch. Die Neurologen untersuchten, an welchen Symptomen die Betroffenen leiden. Viele Blitzschlagpatienten berichteten von diffusen Beschwerden wie Kribbeln, Taubheitsgefühlen und Tagesmüdigkeit. Die Regensburger Ärzte vermuten die Ursache dafür im Nervensystem. Blitze nehmen den Weg des geringsten Widerstandes. Treffen sie den menschlichen Körper, durchströmen sie die Gefäße und das periphere Nervensystem. Dort zerstören sie diejenigen Nervenfasern, die Bewegungen steuern und Empfindungen melden. Die Untersuchungen der Regensburger Studie zeigten außerdem, dass Blitzschlagüberlebende häufig auch mit psychischen Problemen kämpfen. Viele von ihnen leiden unter Konzentrationsschwäche und Depressionen. Die Experten gehen davon aus, dass fast die Hälfte der Betroffenen nicht mehr arbeiten kann.

Erste Hilfe kann Leben retten

Indirekter Blitzschlag

Noch vor 50 Jahren starben in Deutschland etwa 50 bis 100 Menschen pro Jahr durch einen Blitzschlag. Heute sind es nur noch zwischen vier und zehn. Der Grund: Heutzutage halten sich die Menschen mehr in Gebäuden auf als in der freien Natur.

Auch wer sich nur in der Nähe eines Blitzeinschlags aufhält, kann noch vom Blitz getroffen werden - wenn auch indirekt. Der Blitzstrom breitet sich an der Einschlagstelle in alle Richtungen im Boden aus. Zwischen den Beinen kann sich eine "Schrittspannung" aufbauen, die zu lebensbedrohlichen Folgeerscheinungen führen kann - wie zum Beispiel Herzstillstand. Die Gefahrenzone beträgt rund zehn Meter vom Einschlagsort ausgehend, in den Bergen auch bedeutend weitreichender. Je weiter weg man sich vom Einschlagsort befindet, umso geringer wird die Spannung.