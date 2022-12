Behandlung Wirksame Medikamente gegen HIV

In der antivirale Kombinationstherapie werden mehrere Wirkstoffe miteinander kombiniert, die an verschiedenen Stellschrauben der HIV-Vermehrung ansetzen. Möglich gemacht hat diese Medikamentenentwicklung die Grundlagenvirologie, die das HI-Virus in all seinen Bestandteilen möglichst umfassend analysiert hat. So konnten entsprechende Medikamente entwickelt werden, die zum Beispiel bestimmte Prozesse hemmen. Wie die Medikamente beim einzelnen Patienten wirken, hängt jedoch davon ab, mit welcher Virus-Variante er infiziert ist. Manche Varianten weisen Resistenzen auf. Dementsprechend muss die Behandlung danach ausgerichtet werden. Solche Resistenzen sind aber relativ selten.