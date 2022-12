HIV Was passiert nach einer Infektion?

AIDS hat sich in den Industriestaaten inzwischen zu einer chronischen Krankheit entwickelt, die nicht mehr zwangsläufig zum Tode führen muss. HIV-Infektionen sind mit Medikamenten so gut behandelbar, dass der Ausbruch von AIDS vermieden werden kann. Infizierte in Behandlung haben inzwischen die gleiche Lebenserwartung wie Nicht-Infizierte.