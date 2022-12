AIDS-Forschung Schwierige Suche nach HIV-Impfstoff

HI-Viren mutieren schnell und erzeugen ein breites Spektrum an Virus-Stämmen. Die Oberfläche von HI-Viren besteht zu fünfzig Prozent aus Zucker. Das menschliche Immunsystem kann sehr schlecht gegen Zuckermoleküle Immunantworten generieren. Außerdem versteckt das HI-Virus sich im Immunsystem selber. Das alles macht es schwer, einen umfassenden Impfschutz gegen HIV zu entwickeln.

HIV-Impfstoff nach dem "Mosaik-Prinzip"

Ein Impfstoff gegen die Immunschwächekrankheit AIDS muss gegen mehrere HIV-Typen immun machen, um wirksam zu sein. In dem Stoff, den Harvard-Forscher 2018 entwickelt haben, wurden Bestandteile verschiedener HI-Viren kombiniert, weshalb sie von einem Impfstoff nach "Mosaik-Prinzip" sprechen.

HI-Virus seit 35 Jahren bekannt

Am Institut Pasteur in Paris wurde das HI-Virus zum ersten Mal unter dem Mikroskop ausfindig gemacht und isoliert.

Das HI-Virus wurde 1983 zum ersten Mal von Luc Montagnier und Françoise Barré-Sinoussi vom Institut Pasteur in Paris beschrieben. Seitdem bemühen sich Forscher darum, einen Impfstoff gegen die Immunschwächekrankheit AIDS zu entwickeln, was bisher nicht gelungen ist. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit etwa 37 Millionen Menschen mit HIV infiziert oder leben bereits mit AIDS.