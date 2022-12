Das Virus und die Folgen Was ist AIDS?

Am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag, damit die bisher nicht heilbare Erkrankung nicht in Vergessenheit gerät.

AIDS ist noch nicht heilbar, weil sich das HI-Virus so schnell verändern kann, das bekannte Medikamente nicht mehr wirken. Man spricht von Resistenzen. Immerhin kann AIDS inzwischen soweit eingedämmt werden, dass die Krankheit chronisch, aber häufig nicht mehr tödlich verläuft. So wird AIDS behandelt.

Aktuelle Daten zur HIV-/AIDS-Situation in Deutschland und den Bundesländern finden Sie auf der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI). Daten für Europa und die Welt haben in englischer Sprache das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), UNAIDS und die Weltgesundheitsorganisation (WHO).