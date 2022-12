HIV vorbeugen Eine Spritze alle zwei Monate verhindert HIV

HIV-Prävention: zweimonatige Spritze statt tägliche Pille

Anstelle der Tabletten kann man sich auch eine Spritze mit Depotwirkung verabreichen lassen. Dazu müssen die Wirkstoffe regelmäßig alle zwei Monate gespritzt werden. Die Depotspritzen gelten als effektiver als entsprechende Tabletten. Der große Vorteil der Spritzen ist, dass man nicht jeden Tag an seine Medikamente denken muss und auch nicht jeden Tag an die Tatsache der eigenen Infektion erinnert wird.

Postexpositionsprophylaxe - kurz PEP: Die "Pille danach"

Es gibt auch die Möglichkeit, sich im Nachhinein durch die Postexpositionsprophylaxe – kurz PEP – zu schützen. Bei der PEP werden für vier Wochen HIV-Medikamente eingenommen. Die Medikamente hindern HIV daran, sich im Körper festzusetzen, so die Deutsche AIDS-Hilfe. Betroffen können Menschen sein, bei denen der Schutz beim sexuellen Kontakt mit HIV-Positiven versagt hat – zum Beispiel ein gerissenes Kondom. Oder Ärzte und Ärztinnen, die sich mit Nadeln oder Skalpellen von Patienten geschnitten oder gestochen haben, die nicht in HIV-Therapie sind und eine hohe Viruslast haben. Auch für Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, könnte so eine Behandlung relevant sein. Wichtig ist, die Behandlung schnellstmöglich zu starten.