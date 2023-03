Haustiere Freunde des Menschen oder Klimaschädlinge?

Haustier-Statistik Jedes Land hat seinen Favoriten

Weltweit unterscheidet sich das Lieblingshaustier-Potential sehr. Prozentual am häufigsten (Stand 2015) werden Vögel in der Türkei gehalten (20 Prozent der dort gehaltenen Haustiere), Zierfische sind in chinesische Haushalten beliebt (17 Prozent), in Russland mögen die Menschen Katzen besonders gerne (57 Prozent) und Hunde sind Favoriten in Argentinien (66 Prozent).