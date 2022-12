Von UFOs und Aliens Was steckt hinter unerklärlichen Flugobjekten?

Fliegende Untertassen: Seit wann gibt's eigentlich UFOs?



Nahe Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington will Kenneth Arnold im Jahr 1947 mysteriöse Flugobjekte gesehen haben.

Das UFO-Phänomen gibt es noch gar nicht so lange - erst seit 1947 nämlich. Der US-amerikanische Amateurpilot Kenneth Arnold hat damals das erste Mal von neun schimmernden unidentifizierten Flugobjekten berichtet, die er am 24. Juni 1947 beobachtet haben will. Erst dachte er, die Lichtblitze seien Reflexionen der Fenster in seinem Flugzeug gewesen. Als er die aber öffnete, seien die Lichtblitze immer noch da gewesen. Auch Gänse seien es nicht gewesen, so der Pilot. Sondern eher etwas wie "Untertassen" oder "konvexe Objekte".



Viele Jahre später beschrieb er die Art und Weise, wie sie geflogen sind, mit "Untertassen, die über eine Seeoberfläche hüpfen", wie man das vom Steine-Flitschen kennt. Was auch immer Kenneth Arnold damals gesehen hat - die "Fliegenden Untertassen" waren seitdem in der Welt.