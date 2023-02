Pollenallergie: So kommt ihr gut durch die Heuschnupfen-Zeit

Stadt oder Land? Wo ist die Belastung größer?

Grundsätzlich gilt: Die Pollenbelastung ist in Stadt und Land zu unterschiedlichen Tageszeiten am größten. In ländlichen Gegenden ist sie morgens am höchsten, in der Stadt abends. Das liegt unter anderem daran, dass sich Pollen bei wärmeren Temperaturen besser verbreiten können. In der Stadt speichern Gebäude und Straßen die Wärme tagsüber und lassen sie erst im Laufe der Nacht langsam entweichen.