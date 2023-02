Lachen Grinsen macht glücklich, Lachen gesund

Lachen ist Fitness: Hochleistungssport von Gesicht bis Bauch

Stärkt die Abwehrkräfte: Lachen hält gesund

Die Atmung geht um ein Vielfaches schneller und die Lunge nimmt rund drei- bis viermal so viel Sauerstoff auf wie gewöhnlich. Dabei wird der Brustkorb teilweise schmerzhaft gezerrt und das Zwerchfell hüpft. Die schnellere Atmung regt dabei den Blutfluss an. Und das macht das Lachen so gesund. Mediziner haben festgestellt, dass durch das Lachen auch mehr T-Zellen aktiviert werden. So wird das Immunsystem gestärkt. Allerdings nur, wenn man echt und herzhaft lacht. Eine Metastudie der Uni Jena konnte nachweisen, dass Lachtherapien in Gruppen positive Effekte auf die körperliche und seelische Gesundheit haben.