Geschichte der Sahara Als die Wüste noch voll Wasser war

Wusstet ihr, dass es in der Sahara vor einigen Tausend Jahren Wasser und Pflanzen in Hülle und Fülle gab? Unvorstellbar, heute ist sie eine Wüste aus Sand und Stein. Dabei hat die Wendekreiswüste ihr Aussehen schon mehrfach gewandelt. Erfahrt mehr über die Geschichte der Sahara.

Das Ennedi-Massiv ist ein Gebirge im Osten der Sahara. Dort befindet sich eine Schlucht und in ihr liegt die bekannte Wasserstelle mit dem Namen Guelta d'Archei. Sie wird von Grundwasser gespeist.

Die Sahara - Königin der Wüsten

















Die größte Trockenwüste der Welt Eine Wendekreiswüste der Superlative: Die Sahara ist mit rund neun Millionen Quadratkilometern die mit Abstand größte Trockenzone der Erde. Sie durchmisst vom Atlantik bis zum Roten Meer mehr als 6.000 Kilometer. Elf Staaten haben Anteil an der Sahara: Marokko, Westsahara, Mauretanien, Mali, Algerien, Tunesien, Libyen, Niger, Tschad, Sudan und Ägypten.

Die Sahra war mehrfach grün und wüstenartig

Die Sahara war in den letzten 200.000 Jahren dreimal für einige Tausend Jahre begrünt. Vor rund 130.000 bis 115.000 Jahren, dann vor 50.000 bis 45.000 Jahren und zuletzt während der sogenannten grünen Sahara-Zeit, nach dem Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 12.000 Jahren.

Wüste im Wandel: Ursachen für die grüne Sahara-Zeit

Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass in der grünen Sahara-Zeit der Sommermonsun weiter in den Norden reichte und den Regen spendete. Als Ursache dafür gilt die damalige Lage der Erdachse, die sich durch die langsame Kreisbewegung der Erde leicht verändert. Die Neigung der Erdachse erhöhte zur Zeit der grünen Sahara die Sonneneinstrahlung über Nordafrika, was für eine Verlagerung des Monsuns verantwortlich gemacht wurde.



Doch laut einer Studie aus dem Jahr 2021 kam es in der Zeit der grünen Sahara, neben der Nordverlagerung des Sommermonsuns, zusätzlich zu einer südwärtigen Verschiebung des Westwindgürtels. Das brachte damals auch im Winter mehr Niederschläge als heute in die Sahara. Dies zeigten Untersuchungen eines Sediment-Bohrkerns, der aus dem kleinen Tislit-See stammt, der im marokkanischen Atlasgebirge liegt.

Die Sahara ist eine Wendekreiswüste. Wendekreiswüsten werden die Wüsten genannt, die sich im Bereich des nördlichen oder südlichen Wendekreises, bei etwa 23,5 Grad, befinden. Sie machen den größten Teil aller Wüsten aus

Nach der jüngsten Eiszeit bildeten sich in der Sahara riesige Seen

Yoa-See im Tschad. Dieser See ist ein Rest eines viel größeren Sees, den es früher in der grünen Sahara-Zeit gab. Als die jüngste Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren zu Ende ging, verwandelte sich die Wüste in weiten Flächen zur Savanne. Das zeigen die Überreste vieler Seen. Die meisten füllten nur einzelne Senken oder Täler, doch manche dieser Wasserflächen waren riesig. Der westnubische Paläosee zum Beispiel hatte eine Fläche von über 5.000 Quadratkilometern. Damit war er rund zehn Mal größer als der Bodensee. Der See Mega-Tschad soll sogar fast zwei Millionen Quadratkilometer bedeckt haben. Menschen ließen sich an den Seen, grünen Weiden und Jagdgebieten der Sahara nieder.

So wurde aus der grünen Sahara wieder eine Wüste