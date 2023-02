Wüstenbildung Wie kommt es zur Desertifikation und welche Folgen hat das für uns?

Spanien: Wüste wächst in Europa Viele Gebiete in Spanien sind von Verwüstung bedroht. In Spanien wurde die Desertifikation erst durch den Bauboom, vor allem in Touristengebieten, dann durch den hochindustrialisierten Gemüseanbau verstärkt. Salat und Paprika wachsen in riesigen Monokulturen, wo vorher genügsame Früchte wie Wein oder Oliven angebaut wurden. Das geht aber nur, wenn in großem Stil künstlich bewässert wird. Das spanische staatliche Wetteramt Aemet stuft den Küstenstreifen der Region Murcia, der Águilas, Mazarrón und Lorca umfasst, sowie kleine Teile von Almería und Alicante, bereits als Wüste ein. Die Trockengebiete in den letzten 70 Jahren haben sich in ganz Spanien erheblich ausgeweitet, von elf auf 21 Prozent. Steigende Temperaturen und häufigere Dürreperioden durch den Klimawandel verschärfen die Situation. Europas einstiger Obstkorb droht, sich in einen Sandsack zu verwandeln.

Aralsee: Wüste statt Wasser Der Aralsee in den Jahren 2000 und 2018 Mit einer Fläche fast so groß wie Bayern war der Aralsee einmal das viertgrößte Binnengewässer der Erde. Vor allem von den Flüssen Amudarja und Syrdarja wird er gespeist - besser gesagt: wurde. Denn seit den Sowjetzeiten zapft man diesen Lebensadern viel Flüssigkeit zur Bewässerung der kasachischen und usbekischen Baumwollfelder ab. Seiner Zuflüsse beraubt, begann der Aralsee auszutrocknen und mehr und mehr zu versalzen. Die Folge: In den 2000er-Jahren war der Aralsee auf nur mehr zehn Prozent seiner ursprünglichen Größe geschrumpft. Obwohl seit 2005 versucht wird, den See zu retten, gibt es nur noch einen kleinen Seerest - inmitten der jüngsten Wüste der Welt, Aralkum genannt. Nach Angaben des Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees trocknet er weiter aus. Die Vereinten Nationen sehen die Region als "Symbol für die Zerstörung des Planeten durch den Menschen".

Chinas Grüne Mauer gegen die Wüstenbildung Pflanzen gegen die Verwüstung: Arbeiter beim Wiederaufforsten in der chinesischen Wüste Im ohnehin bevölkerungsreichen China, vor allem im Norden, muss der karge Boden immer mehr Menschen ernähren. Hier ist die Volksrepublik besonders von Desertifikaton betroffen. Doch seit über 40 Jahren kämpft China sehr aktiv gegen die Verwüstung an - mit massiven Aufforstungen in Gebieten der Wüste Gobi, um das Land vor der Wüstenbildung und die Bevölkerung in Peking vor Sandstürmen zu schützen. 1978 wurde das Projekt "Grüne Mauer" gestartet: Bis 2050 soll eine Fläche von der Größe Deutschlands (etwa 350.000 Quadratkilometer) bepflanzt werden. In einigen Regionen waren die Aufforstungsarbeiten bereits erfolgreich. Ausgetrocknete Gegenden, in denen die Bewohner ihre Häuser täglich vom Sand befreien mussten, bleiben bewohnbar und die Schwere der Sandstürme in diesen Regionen ging zurück.