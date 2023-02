Küstenwüsten Die trockensten Lebensräume der Welt können auch am Ozean liegen

Die Atacama-Wüste in Chile, die Namib-Wüste an der Westküste Afrikas oder die Sonora-Wüste an der Küste auf der Halbinsel Baja California in Mexiko haben etwas gemeinsam: Ganz in der Nähe, und entscheidend für die Entstehung dieser Küstenwüsten, gibt es kalte Meeresströmungen. Vor der Westküste Nordamerikas fließt der aus dem Norden kommende Kalifornienstrom, vor der Südwestküste Afrikas der Benguelastrom und aus der Antarktis kommend strömt vor der Pazifikküste Südamerikas der Humboldtstrom.