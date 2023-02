Binnenwüsten Wüsten weit weg vom Ozean

Fast alle Binnenwüsten befinden sich im Zentralbereich des größten Kontinents: Asien. Die Wüste Gobi in der Mongolei und in China gehört dazu. Genau wie die Dsungarei oder die Taklamakan in China. Und auch die Wüsten Karakum und Kysilkum in Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan. Aber auch die Trockenheit der enorm großen Zentral- und Ostsahara ist durch Kontinentalität geprägt.