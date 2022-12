Nie verliehen Bittere Nobelpreise

Ales Bjaljazki - bei der Nominierung in Haft Der Friedensnobelpreis ging 2022, während des Krieges Russlands gegen die Ukraine, an den Rechtsanwalt Ales Bjaljazki (Belarus, im Bild), die Menschenrechtsorganisationen Zentrum für bürgerliche Freiheiten (Ukraine) und Memorial (Russland) für ihren jahrelangen Kampf für Bürgerrechte und gegen den Machtmissbrauch autoritärer Systeme. Zum Zeitpunkt der Nominierung der Nobelpreisträger ist Bjaljazki zum wiederholten Mal in Belarus in Haft, die russische Organisation Memorial längst vom Obersten Gericht Russlands verboten.