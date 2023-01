Grenzwerte: Wann wird die Aluminium-Aufnahme kritisch?

Grenzwert der EU: Zu viel Aluminium im Blut kann Nieren, Leber und Kochen schädigen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit geht seit einer Risikobewertung aus dem Jahr 2008 davon aus, dass ein Mensch pro Kilogramm Körpergewicht bis zu ein Milligramm Aluminium in der Woche aufnehmen kann. Überschreitet ihr diesen Grenzwert nicht, ist Aluminium laut der EU-Institution in den meisten Fällen unbedenklich. Da es viele Wege gibt, wie Aluminium in unseren Körper kommen kann, wird der EU-Wert von Verbraucherzentralen kritisiert. Auch die EU selbst betont, dass weite Teile der Bevölkerung den Grenzwert überschreiten. 2011 gab die WHO einen neuen, vorläufigen Grenzwert von zwei Milligramm wöchentlich pro Kilogramm eines Erwachsenen heraus, der von weiten Teilen der Bevölkerung nicht überschritten werde. Die Behörden nehmen an, dass wir diese Menge an Aluminium hauptsächlich über unsere Nahrung aufnehmen. Aber auch im Trinkwasser ist Aluminium zu finden. Wie viel das sein darf, ist in der deutschen Trinkwasserverordnung festgelegt. Der Grenzwert liegt bei maximal 0,2 Milligramm Aluminium pro Liter. Außerdem können Aluminiumverbindungen auch in Lebensmittelzusatzstoffen und Kosmetika stecken. Dazu gehören bestimmte Deos vom Typ "Antitranspirantien".

Nierenkranke müssen wachsam sein: Laut der Verbraucherzentrale Berlin dürfte die Belastung durch aluminiumhaltige Lebensmittelzusatzstoffe aufgrund von Beschränkungen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sein. Lebensmittelzusatzstoffe können für Nierenerkrankte problematisch sein, da sie Aluminium vermindert ausscheiden. Dadurch kann sich Aluminium stärker im Körper anreichern.



Lösliche Form des Aluminiums ist gefährlich: Das Gefährliche an Aluminium ist wahrscheinlich nicht das Metall selbst, sondern seine lösliche Form. Aluminium löst sich, wenn es in Kontakt mit Säure und Salz kommt. Forscher halten es für wahrscheinlich, dass es sich so im menschlichen Körper an Zellen binden und in hohen Dosen krank machen kann.



Tiere reagieren empfindlich auf Aluminium: Tierversuche zeigen, dass Tiere auf hohe Dosen von Aluminium reagieren und gesundheitlichen Schaden nehmen oder sogar sterben. In saurem Regen zum Beispiel ist Aluminium gelöst. Fische sterben daran, weil das Metall ihre Kiemen zerstört. Bei Mäusen und Ratten haben Studien gezeigt, dass sich Aluminium in hohen Dosen auf ihre Gehirnentwicklung auswirkt. "Bei sehr hoher Konzentration kann auch im schwangeren Tierweibchen der Embryo geschädigt werden", sagt Dr. Andreas Luch, Leiter der Abteilung für Chemikalien und Produktsicherheit am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin.