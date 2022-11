Heidelbeeren Warum die Blaubeere aus unseren Wäldern verschwindet

Verwilderte Kulturheidelbeere: Die invasive amerikanische Verwandte



Kulturheidelbeeren stammen aus Nordamerika und können über zwei Meter hoch werden.

Mit der Verwandtschaft ist es so eine Sache. Aus der Ferne meist angenehm, kann es problematisch werden, wenn man sich zu nahe kommt. So ist es auch in der Familie der Blaubeeren. Die hiesige Wildheidelbeere (Vaccinium myrtillus) gerät durch ihre Verwandte, die amerikanische Heidelbeere (Vaccinium corymbosum), in Bedrängnis, wenn diese in ihren Lebensraum eindringt.



Fachleute sprechen von sogenannten Neophyten, wenn Pflanzen durch den Menschen beabsichtigt oder unbeabsichtigt in einem Gebiet verbreitet werden, in dem sie nicht natürlich vorkommen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Deutschland in den vergangenen 500 Jahren rund 800 gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten von Menschen eingeschleppt und aktiv ausgesetzt wurden. Eine von ihnen ist die amerikanische Verwandte der europäischen Wildheidelbeere: die verwilderte Kultur-Heidelbeere.