Komet C/2022 E3 (ZTF) Komet bald mit bloßem Auge zu sehen

Mehr als ein Jahr ist es her, dass ein Komet bei uns mit bloßem Auge zu sehen war, seit dem schönen Kometen Neowise sind zweieinhalb Jahre vergangen. Jetzt im Januar könnte es endlich wieder soweit sein: Komet C/2022 E3 (ZTF) kommt erst der Sonne, dann der Erde nah. Er könnte Ende Januar so hell werden, dass Sie ihn ohne Hilfsmittel sehen können - die ganze Nacht lang.

Schräge Umlaufbahn des Kometen C/2022 E3 (ZTF) Kometen sind eisige Gesellen vom fernen Rand des Sonnensystems. Immer wieder kommen sie von dort zu Besuch, umkreisen die Sonne und werden manchmal für kurze Zeit am Firmament sichtbar. Doch nur selten ist ein solcher Schweifstern hell genug, um ohne Spezialausrüstung gesehen zu werden.

Komet C/2022 E3 (ZTF) ist erst der Sonne, dann der Erde nah

Komet C/2022 E3 (ZTF) morgens Schon seit Wochen linsen Amateur-Astronomen mit Teleskopen nach dem Kometen C/2022 E3 (ZTF). Bislang ist er ohne Hilfsmittel nicht zu sehen, wird aber schon fortlaufend heller. In der zweiten Januarhälfte wird es richtig spannend: Am 12. Januar 2023 erreicht der Komet seine größte Nähe zur Sonne, sein Perihel. Dann ist er etwa 166 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt - nur etwas weiter als die Erde. Das ist der Moment, an dem der Schweif des Kometen am längsten wird. Doch weil der Komet zu dem Zeitpunkt noch mehr als 100 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, wird er für uns im Anschluss noch heller:

Komet C/2022 E3 (ZTF) in der Nacht Am 1. Februar 2023 hat Komet C/2022 E3 (ZTF) seinen kleinsten Abstand zur Erde, er erreicht sein Perigäum mit nur 42,6 Millionen Kilometern Entfernung zu uns - das ist etwa so nahe, wie uns die Venus bei ihrer größten Annäherung kommt.

Wie hell wird der Schweifstern werden?

Komet C/2022 E3 (ZTF) abends Das ist die spannende Frage. Nach bisheriger Abschätzung wird Komet C/2022 E3 (ZTF) vermutlich eine scheinbare Helligkeit von 5,4 mag erreichen - das wäre knapp über der Sichtbarkeitsgrenze fürs bloße Auge. Aber auch 4,5 mag werden von Experten für möglich gehalten - das wäre deutlich heller.

Wann ist der Komet mit bloßem Auge zu sehen?

In einem Fernglas ist er aber schon jetzt zu finden, wenn auch nur knapp. Doch der Komet legt täglich an Helligkeit zu und könnte etwa ab dem 24. Januar freiäugig sichtbar werden, vielleicht bis zum 6. Februar.

"Bis Ende Jänner [Januar] sollten sich 5 mag ausgehen. Das bedeutet, dass er [der Komet] maximal unter sehr dunklem Himmel mit freiem Auge schwach sichtbar wird. Zuletzt war die Helligkeitszunahme eher konservativ. Natürlich ist immer ein Ausbruch drinnen. Aber derzeit macht der Komet in diese Richtung keine Anstalten." Michael Jäger, erfahrener Kometenjäger

Die Koma eines Kometen Anders als bei einem Stern, dessen punktförmiges Licht klarer zu sehen ist, verteilt sich die angegebene scheinbare Helligkeit eines Kometen auf seine Koma, die diffuse Wolke aus Staub und Gas, die den Kometenkern umgibt.

Mit anderen Worten: ein schimmernder Matschfleck, der nicht so gut zu sehen ist wie ein Stern von gleicher Helligkeit. Der lange Kometenschweif ist erst mit einem Teleskop wirklich gut erkennbar.

Wann und wo? Tipps zur Beobachtung des Kometen

Dieser Komet wird zwar nicht ganz so hell wie etwa der tolle Komet Neowise im Sommer 2020, dafür steht Komet C/2022 E3 (ZTF) ausgesprochen günstig für die Beobachtung: Er zieht hoch über den Sternenhimmel und ist teilweise die ganze Nacht zu sehen. Wann und wo genau, ändert sich täglich ein wenig, weil der Komet im Januar und Februar eine weite Strecke durch die Sternbilder zurücklegt.

Anfang Januar im Norden oder morgens ganz hoch

Anfang Januar suchen Sie am besten ab Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden vor Anbruch der Dämmerung (um etwa sechs Uhr) nach dem Schweifstern, dann steht er sehr hoch erst Nordosten bzw. später im Norden und erreicht fast den Zenit senkrecht über unseren Köpfen. Abends können Sie es zwar versuchen, doch die ersten Tage ist der Komet dann nur knapp über dem Horizont im Norden, steigt aber täglich höher. Er wandert vom Sternbild Nördliche Krone vorbei an Herkules und zieht die zweite Januarhälfte durch den Drachen.

Weiter oben finden Sie Sternkarten für die verschiedenen Zeitpunkte, zu denen Komet C/2022 E3 (ZTF) gefunden werden kann.

Zur größten Erdnähe die ganze Nacht zu sehen

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Zu seiner größten Erdnähe Ende Januar und Anfang Februar steht Komet C/2022 E3 (ZTF) dagegen schon um neun Uhr abends in ausreichender Höhe im Norden. Sie können sich aussuchen, wann Sie nach ihm gucken wollen, denn vom 15. Januar bis 6. Februar ist der Komet zirkumpolar: Er ist so nahe am Himmelsnordpol, dass er die ganze Nacht nicht untergeht. Zum Monatswechsel finden Sie Komet C/2022 E3 (ZTF) recht nahe beim Polarstern im Kleinen Wagen (auch: Kleiner Bär): In etwa anderthalb Handbreit Entfernung dreht sich der Komet im Lauf der Nacht um diesen hellen Stern.

Leider stört der Mond in diesen Nächten immer mehr, denn am 5. Februar ist Vollmond.

Je später im Februar, desto früher am Abend

Je weiter der Februar fortschreitet, umso früher sollten Sie auf Kometensuche gehen. Abends sehen Sie den Kometen hoch im Süden, dann sinkt er langsam gen Westen. Komet C/2022 E3 (ZTF) zieht durch die Giraffe zum Fuhrmann, ist aber vermutlich schon nach wenigen Tagen nicht mehr fürs bloße Auge zu sehen. Im Fernglas sollten Sie ihn aber noch etwa bis zur Monatsmitte ausmachen können.

Das lohnt sich beispielsweise am 11. und 12. Februar: Jetzt hat der Komet C/2022 E3 (ZTF) das Sternbild Stier erreicht und zieht ganz knapp an unserem Nachbarplaneten Mars vorüber.

Schön und schwierig

Wenn Sie den Kometen beobachten wollen, sollten Sie jede störende Lichtquelle meiden. In einem lichtstarken Fernglas (auf einem Stativ!) erscheint der Komet als grünlicher, etwas matschiger Fleck. Durch ein Teleskop betrachtet ist er richtig beeindruckend und zeigt auch einen zarten Schweif.

Der Kometenschweif

So entsteht der Kometenschweif Ein solcher Schweif wächst, wenn sich ein Komet der Sonne nähert. Sie erhitzt den Eisball und sorgt dafür, dass Gase und Eispartikel aus dem Kometen austreten und den typischen Schweif bilden. Eigentlich sogar zwei Schweife: einen weißlichen Staubschweif und einen grünlichen Ionenschweif.

Ein Schweif fliegt auch mal voraus

Komet mit zwei entgegengesetzten Schweifen Der größere Ionen- oder Plasma-Schweif zieht übrigens nicht hinter dem Kometen her, sondern weist immer von der Sonne weg, da die leichten Ionen vom Sonnenwind "davongeblasen" werden. Der Schweif kann also auch seitlich vom Kometen wegweisen oder fliegt ihm gar voraus, wenn der Komet sich von der Sonne wieder entfernt. Der kürzere, leicht gekrümmte Staubschweif, der sich bei manchen Kometen bemerkbar macht, zieht dem Kometen hinterher.

Bei Komet C/2022 E3 (ZTF) ist der längere Ionenschweif sehr lichtschwach und schwer auszumachen, der kürzere Staubschweif ist dagegen ausgeprägt und gut erkennbar. Ende Januar könnte die Schweiflänge bis zu 5 Grad betragen - zweieinhalb Fingerbreit.

Komet C/2022 E3 (ZTF) nur alle 50.000 Jahre nah

Kometen-Umlaufbahnen sind normalerweise stark elliptisch: Die Schweifsterne ziehen nahe an der Sonne vorbei und entfernen sich dann wieder bis an den Rand des Sonnensystems. Viele der Kometen sind periodisch, kommen also immer wieder mal in die Nähe der Sonne, wenn auch manchmal erst nach vielen Jahrtausenden.

Komet C/2022 E3 (ZTF) ist ein langperiodischer Komet: Nur etwa alle 50.000 Jahre kommt er der Sonne nah. Seine Bahn ist außerordentlich schief: Er zieht beinahe senkrecht zur Planetenbahn (Ekliptik) mit einer Bahnneigung von 109 Grad. Und: Komet C/2022 E3 (ZTF) ist retrograd, er umrundet die Sonne im Uhrzeigersinn, während die Erde und alle Planeten gegen den Uhrzeigersinn um die Sonne kreisen.