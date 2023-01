Superfood Kurkuma So gesund ist das Gewürz Kurkuma tatsächlich

Kurkuma-Pflanzen haben schildförmige Blätter und bunte Hochblätter. Sie brauchen einen warmen, feuchten Standort. Regenwald ist ideal.

Die Gattung Curcuma gehört zur Familie der Ingwergewächse, den sogenannten Zingiberaceae. Wie der Ingwer besitzt die Kurkuma sogenannte Rhizome, also Triebe, die unterirdisch wachsen. In den Rhizomen speichert die Pflanze besonders viele Nährstoffe. Innerhalb der Gattung Curcuma gibt es etwa hundert Arten, die meisten davon sind noch gar nicht erforscht. Curcuma longa ist die bekannteste Kurkuma-Sorte. Sie wir auch Gelbwurz genannt und ist in Indien, auf Java und Sumatra, in Thailand, China und sogar in Australien zuhause. Eine Kurkuma-Pflanze braucht es warm. Sie gedeiht gut, wenn es nicht kälter als 21 Grad Celsius wird und die Luft feucht ist. Im schattigen Boden von Regenwäldern fühlt sie sich am wohlsten.



"Die Kurkuma-Pflanze ist eine krautige Pflanze, die mit ihren großen, schildförmigen Blättern ein kleines bisschen der Banane ähnelt. Die ganze Pflanze wird 40 Zentimeter bis einen Meter hoch. Oben sind Blütenstände dran mit unscheinbaren Blüten, aber farbig auffälligen Hochblättern", beschreibt Susanne Renner die Kurkuma-Pflanze. Welche Blütenfarbe eine Kurkuma hat, kommt auf ihre Art an. Die Curcuma longa zum Beispiel hat weißlich-gelbe Blüten, die Blüten anderer Arten können aber auch tief-orange, rosa oder grünlich sein.