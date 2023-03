Zeitumstellung Was der Mini-Jetlag mit eurer Gesundheit macht

"Licht ist das beste Mittel, um seinen Körper an neue Uhrzeiten anzupassen. Licht am Abend verspätet den inneren biologischen Rhythmus, Licht am Morgen stellt ihn vor. Wenn man also möglichst gut in der Sommerzeit ankommen möchte, heißt das, man muss besonders das Abendlicht meiden (Lampen und Bildschirme dimmen), dafür aber morgens und am Vormittag für besonders viel Licht sorgen (Lampen an, viel Tageslicht z.B. auf dem Arbeitsweg) etc. Letzteres wird gerade im Frühjahr erschwert, da man durch die früheren Arbeitszeiten in der Sommerzeit oft wieder vor Sonnenaufgang aufstehen muss. Also: morgens gleich Licht an zuhause - auch wenn es schwer fällt."