Wenn ein Kind stirbt Was trauernden Eltern helfen kann

„Das bin nicht ich! Das ist nicht mein Leben!“ Diese Gedanken schossen Cornelia Königsbauer durch den Kopf, während sie in der Selbsthilfegruppe saß. Die damals 59-jährige Ärztin und Mutter von fünf Kindern fühlte sich mehrere Wochen nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Markus immer noch wie gelähmt. Was passiert war, kam ihr unwirklich, unfassbar vor: Kurz vor seiner Hochzeit, auf dem Weg zum Junggesellenabschied, war ihr 33-jähriger Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Ein schweres Trauma für die Eltern

Nach dem Tod eines Kindes – Wege aus der Erstarrung

In der akuten Phase der Trauer sind es die ganz einfachen Dinge, die grundlegend für eine erste Stabilisierung sind, erklärt Psychotherapeut David Althaus: „Essen und Trinken, sich bewegen, morgens aufstehen, tagsüber irgendetwas zu tun zu haben, Menschen treffen, abends ins Bett gehen, irgendwie schlafen können.“

Abschied nehmen vom verstorbenen Kind ist wichtig

Jeder Mensch trauert anders. Doch es gibt einige Dinge, die besonders wichtig sind, damit die ungeheure Wunde, die der Verlust eines Kindes in die Seele der Angehörigen reißt, über die Zeit heilen kann. Dazu gehört, dass man ganz bewusst und intensiv Abschied nimmt vom verstorbenen Kind, sagt David Althaus.

"Wir ermutigen Menschen zum Bestatter zu gehen und auch das aufgebahrte Kind zu sehen und länger beim Kind zu verweilen, weil in diesen Augenblicken diese neue Wirklichkeit eine Chance hat, auch tiefer einzudringen in den Menschen und das Gefühl dauernder Unwirklichkeit verschwindet."

Das verstorbene Kind nochmal zu berühren, ihm über die Wange zu streichen, das würde vielen Eltern helfen, zu verstehen, dass ihr Kind in diesem Körper jetzt nicht mehr drin ist, erklärt Psychotherapeut Althaus. Die Eltern würden realisieren, „dass dieser Körper, diese Hülle des Kinders nur noch wenig mit dem Kind von früher zu tun hat, und dass sie folglich nicht ihr Kind begraben, sondern nur den Leichnam ihres Kindes.“

Raum für die Trauer schaffen – durch eine liebevoll gestaltete Feier

Der Schmerz kommt in Schüben

Im Fall von Markus Königsbauer beschloss die Familie, die Trauerfeier einen Tag nach der geplanten Hochzeit abzuhalten. In derselben Pfarrei, mit demselben Pfarrer, denselben Gästen. Teilweise wurden die Lieder gesungen, die auch auf der Hochzeit gesungen worden wären. Es kamen Freunde und Verwandte, ehemalige Lehrer und Mitschüler, Nachbarn und einige Patienten aus der Arztpraxis. „Das hat so gutgetan,“ erzählt Cornelia Königsbauer. Nicht nur, weil es ihr und ihrer Familie geholfen habe, zu verstehen, was passiert ist, sondern weil auch Außenstehende da waren, um den riesigen Verlust zu würdigen und anzuerkennen.