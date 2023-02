Wettervorhersagen Von Göttern, Bauernregeln und Meteorologen

next picture

Wetter im Jahr 1592: Die gemessene Temperatur Das erste Gerät zur Temperaturmessung wird Galileo Galilei (1564 - 1642) zugeschrieben. Der italienische Gelehrte erfand das sogenannte Thermoskop: An einem luftgefüllten Glaskolben wird eine Glasröhre angesetzt, die mit ihrem offenen Ende in ein mit gefärbtem Wasser gefülltes Gefäß taucht. Erwärmt sich die Luft im Glaskolben, so dehnt sich diese aus und drückt die Wassersäule nach unten. Durch das Thermoskop sieht man, wie sich die Temperatur entwickelt – eine genaue Angabe der Temperatur ist damit aber nicht möglich.