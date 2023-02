Lernen mit Gesellschaftsspielen Warum wir schon immer Spiele spielen - und wie sie uns helfen

(K)ein Kinderspiel: Warum Menschen Gesellschaftsspiele spielen



Brettspiele wie "Mensch ärgere dich nicht" oder Schach bilden Gesellschaften und Konfliktsituationen ab.

Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene spielen Gesellschaftsspiele. Viele Spiele wie Schach oder Mühle sind sogar für Erwachsene bestimmt. Die Spielregeln sind dann meist komplizierter und die Spielsituationen komplexer. Aber warum spielen Menschen überhaupt? "Durch Spiele treten wir in den Dialog mit der Welt", sagt Professor Jens Junge, Spielforscher am Institut für Ludologie an der Berlin University of Applied Sciences. Ludologie bedeutet Spielforschung und untersucht Gesellschaftsspiele, analoge und digitale Spiele unter wissenschaftlichen Aspekten.



Zum Spielen kommen wir in Gruppen zusammen, setzen uns an einen Tisch und kommunizieren miteinander - im besten Fall bereitet das Spiel Freude und wir haben Spaß. Aber es gibt noch weitere positive Aspekte von Gesellschaftsspielen: Wir erschaffen Spielregeln und versuchen in einer künstlichen Situation, Herausforderungen spielerisch zu meistern. Ehrlichkeit und Fairness sind die Basis vieler Gesellschaftsspiele. Indem wir künstliche Regeln nachspielen, trainieren wir, uns anzupassen und in Konfliktsituationen flexibel zu reagieren. Das Spiel nimmt diesen Situationen aber auch ihren Ernst.



Gleichzeitig bilden Spiele auch Machtsituationen ab: Beispielsweise ist auf dem Schachbrett eine Ständegesellschaft mit Bauern und Adel vertreten. "Gesellschaftsspiele können deshalb auch als Abbilder oder Modelle von Gesellschaften verstanden werden", erklärt Spieleexperte Junge.