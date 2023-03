Homeoffice und Büro So bleibt ihr beim Arbeiten zuhause gesund

Gesundes Pensum: So viel solltet ihr arbeiten



Gesund bleiben beim Arbeiten: Wer täglich von morgens bis abends arbeitet, erhöht das Risiko für Schlaganfall und Herzkrankheit.

Wer beim Arbeiten gesund bleiben will, sollte vor allem nicht zu lange arbeiten. Die jüngsten Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zeigen, dass lange Arbeitszeiten in engem Zusammenhang mit Todesfällen durch Schlaganfall oder Herzkrankheiten stehen. Ein Pensum von mehr als 55 Stunden pro Woche - im Vergleich zu einer 35- bis 40-Stundenwoche - erhöht das Risiko, an einem Schlaganfall zu sterben, um 35 Prozent. Um 17 Prozent wird es wahrscheinlicher, einer koronaren Herzerkrankung zu erliegen.