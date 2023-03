Tiere im Krieg Hunde, Tauben und Delfine als Waffen

Erleuchtet: Glühwürmchen im Ersten Weltkrieg



Heutzutage bitte nicht mehr in ein Glasgefäß stecken: Glühwürmchen leuchten nur während der Paarungszeit

Um die Geheim-Botschaften, Karten und Feldpost lesen zu können, brauchten die Soldaten in Schützengräben, in Tunneln, in Verstecken und im Lager Licht. Lampen konnten sie nicht anmachen, sonst hätte der Feind sie gesehen. Deshalb wendeten britische Soldaten im Ersten Weltkrieg eine List an. Sie nutzten die besondere Fähigkeit eines ganz besonderen Tieres: Glühwürmchen! Die Leuchtkäfer, der Name sagt es schon, können durch Biolumineszenz hell leuchten. Britische Soldaten fingen haufenweise Tiere ein und steckten sie in Glasgefäße. So hatten sie kurzzeitig Licht.