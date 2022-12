Multitasking Darum solltet ihr nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen

Multitasking aufdecken: Was Arbeitgeber tun können



Wer wie diese Börsenmaklerin über Stunden mehrere Bildschirme im Auge behalten muss, sollte unbedingt auf regelmäßig Pausen achten.

Ärzte, Pfleger, Menschen, die in der Logistikbrache arbeiten, Operation-Manager in Flugunternehmen, Mitarbeiter im IT-Support, Kita-Angestellte - in diesen Berufen kommen Arbeitnehmer kaum aus dem Multitasking-Modus raus. Die Gefahr, in eine Erschöpfung hineinzugeraten, bis hin zum Burnout, ist dementsprechend hoch. In vielen Fällen können die Arbeitgeber jedoch viel tun, um die Situation zu entschärfen.



"Zum Beispiel können Führungskräfte zusammen mit den Angestellten ermitteln, wie oft und woher Unterbrechungen und Störungen herkommen", erklärt Andrea Hufnagel. Dann könne man gemeinsam Ideen entwickeln, wie sich diese vermeiden lassen. "Man kann Servicezeiten festlegen, oder Räume einrichten, in die man sich zurückziehen kann, um in Ruhe zu arbeiten," sagt Andrea Hufnagel.



Manche Betriebe stellen bestimmte Spielregeln für die Kommunikation auf: Zeitlich begrenzte Sitzungen, eine effiziente Aufgabenteilung, bestimmte Slots, in denen Emails gecheckt werden, Absprachen, bis wann auf eine E-mail reagiert werden muss, ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeit. Wichtig sei vor allem, auf die Belange der Mitarbeiter zu achten und konkrete Ziele formulieren. Was wollen wir erreichen? Was ist realistisch?



In Berufen, in denen man das Telefon nicht umleiten darf oder ständig online sein muss, sollte man verstärkt auf Pausen achten. Gibt es genug Möglichkeiten welche einzulegen? Und wie werden diese Pausen genutzt? Auch darüber sollten Angestellte aufgeklärt werden. Wer beim Mittagessen pausenlos auf das Handy starrt, hat wenig Möglichkeit, neue Kraft zu schöpfen.