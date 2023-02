Wendekreiswüsten Wüsten nahe am Äquator

Die Wendekreiswüsten machen den größten Teil aller Wüsten aus, auch die riesige Sahara gehört zu ihnen. Wegen ihrer Größe und Bedeutung wird die Sahara auch "Wüstenkontinent" genannt. Aber auch die Wüsten der arabischen Halbinsel, die Lut im Iran, die Thar in Indien, die Kalahari in Südafrika oder die australischen Wüsten zählen zu den Wendekreiswüsten.

Diese Wüsten am Wendekreis gibt es

Die größte Sandwüste der Welt: "Das leere Viertel" in Arabien Die arabische Halbinsel besteht überwiegend aus Wüste. Die Rub al-Khali (arabisch: "das leere Viertel") ist rund 780.000 Quadratkilometer groß. Damit ist sie weltweit die größte Sandwüste. Mit einer jährlichen Niederschlagsmenge von unter 50 Millimetern gehört sie zu den hyperariden Regionen. Wasser und Vegetation kommen darin extrem selten vor. Ganz so leer ist das Viertel inzwischen jedoch nicht mehr, ab und zu brausen Rallye-Flitzer an den bis zu 300 Meter hohen Dünen vorbei.

Vom Passatwind verweht - so entstehen Wüsten am Wendekreis

Die Wendekreiswüsten entstehen durch die globale Zirkulation der Luftmassen auf der Erde. Am Äquator erwärmt sich der Boden durch die starke Sonneneinstrahlung besonders. Die darüber liegende feucht-heiße Luft steigt nach oben. Am Boden bildet sich ein Tiefdruckgebiet. Beim Aufsteigen kühlt die Luft ab, Wolken entstehen und es regnet.

Die Höhenluft ist danach kühl und trocken. Sie wird durch die sogenannten Antipassatwinde sowohl nach Norden als auch nach Süden abgedrängt. Bei der Bewegung in Richtung der Pole kühlt sich die Luft weiter ab und sinkt schließlich in Höhe der Wendekreise wieder zu Boden. Hier steigt der Luftdruck in Bodennähe an. Es entstehen Hochdruckgebiete, von denen aus die trockene Luft nun durch die bodennahen Passatwinde wieder in Richtung Äquator fließt. Es handelt sich um den sogenannten Passatkreislauf, er sorgt für die Entstehung der Wendekreiswüsten. Der Passatkreislauf setzt sich sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel aus dem sogenannten Passatwind und Antipassatwind in der Höhe zusammen.