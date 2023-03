Bandscheibenvorfall der Brustwirbelsäule Unspezifische Symptome, schwierige Diagnose

Ein Bandscheibenvorfall an der Brustwirbelsäule wird oft spät entdeckt. Denn Bandscheibenvorfälle der Brustwirbelsäule sind viel seltener als andere - zum Beispiel der Lendenwirbelsäule (LWS). Und die Symptome sind nicht so deutlich wie bei anderen Bandscheibenvorfällen. Sie können leicht mit Lungen-, Herz- oder Magenproblemen verwechselt werden.

Schwierige Diagnose: Bandscheibenvorfall der Brustwirbelsäule (BWS)

Im Bereich der Lenden- oder Halswirbelsäule ist die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls in der Regel leichter. Eindeutige Symptome, wie Lähmungserscheinungen, weisen direkt auf die jeweilige Erkrankung hin.

Bandscheibenvorfall der Brustwirbelsäule: unspezifische Symptome

Je nachdem, wo genau an der Brustwirbelsäule sich der Bandscheibenvorfall befindet, können die Beschwerden ganz unterschiedlich sein.

Bandscheibenvorfall der Brustwirbelsäule: die richtige Therapie

Haben die Patienten akut starke Schmerzen, werden in der Regel Schmerzmittel verschrieben. Zum Muskelaufbau und zur Stabilisierung der Wirbelsäule sind Sport und Krankengymnastik wichtige Bestandteile der konservativen Therapie. Kommt es zu neurologischen Ausfällen, muss operiert werden, erklärte der Neurochirurg Thomas Westermaier in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Ein typisches Leitsymptom ist eine Gangstörung als Ausdruck für eine Druckschädigung des Rückenmarks. Wenn das so ist, dann besteht eine dringende Operationsindikation, um das Rückenmark zu entlasten und eine Erholung möglich zu machen."

Bandscheibenvorfall der Brustwirbelsäule: Operation mit Risiken

Die Operation an der Brustwirbelsäule gilt als riskanter und komplizierter als ein Eingriff an der Lenden- oder Halswirbelsäule. Zwar verläuft bei den Halswirbeln Rückenmark, Ärzte können aber hier von vorne operieren, damit das Rückenmark beim Eingriff nicht verletzt wird. Im Lendenwirbelbereich sind OPs ebenfalls oft nicht so heikel, denn dort verläuft kein Rückenmark mehr, es kann von hinten operiert werden.