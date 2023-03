Wirbelsäule Die Stütze unseres Körpers

Von außen sind von ihr nur ein paar kleine Knubbel den Rücken entlang zu sehen. Aufgereiht wie die Perlen auf einer Schnur ziehen sich die Wirbel vom Hals bis zum Po. Im Idealfall spüren wir von unserer Wirbelsäule auch nichts. Sie erfüllt ihre Aufgabe unbemerkt in unserem Körper, stützt und hält ihn und ist dabei genauso stabil wie mobil.

Wie ist die Wirbelsäule aufgebaut?

Die Halswirbelsäule besteht aus sieben Wirbeln. Über kleine Gelenke an den Gelenkfortsätzen sind sie beweglich miteinander verbunden.

Möglich macht dies ihr besonderer Aufbau aus einzelnen Wirbeln: Sieben davon gehören zur Halswirbelsäule, zwölf zur Brustwirbelsäule und fünf zur Lendenwirbelsäule. Beim Kreuzbein und Steißbein sind im Laufe der Evolution acht bis zehn Wirbel zusammengewachsen. Alle anderen Wirbel sind über kleine Gelenke an den Gelenkfortsätzen beweglich miteinander verbunden.



Die Wirbelkörper selbst sind nicht gleich groß: Je weiter unten sie sitzen, umso größer wird ihre Ober- und Unterseite. Die Last unseres Rumpfes wird so auf die Knochenkette verteilt, weil die Druckbelastung pro Flächeneinheit gleich bleibt.