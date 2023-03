Rückenschmerzen bei Kindern Wenn es schon beim Nachwuchs zwickt

Rückenschmerzen , ein steifer Nacken, Schmerzen in der Hüfte - klingt wie typische Alters-Zipperlein. Doch bereits Kinder leiden unter solchen Beschwerden. Wenn der Nachwuchs über Rückenschmerzen klagt, wollen die besorgten Eltern natürlich gern das Richtige tun und verordnen Schonung und Ruhe. In den meisten Fällen schadet dies allerdings mehr, als dass es nützt. Denn nur zu oft werden die Beschwerden nicht durch zu viel Bewegung verursacht, sondern durch zu wenig.

Welche Ursachen haben Rückenschmerzen?

Bewegungsmangel oft Ursache von Rückenschmerzen

Was tun gegen den Rückenschmerz bei Kindern? Schulsport reicht als Ausgleich nicht aus.

In den meisten Fällen lassen sich allerdings keine anatomischen Besonderheiten finden. Ist auch Übergewicht auszuschließen, kann man die Rückenschmerzen tatsächlich auf Bewegungsmangel zurückführen. Während Kinder sich im Kindergarten oder im Hort meist noch den ganzen Tag bewegen können, werden ihre körperlichen Aktivitäten in der Schule zunehmend eingeschränkt. Die meisten Tätigkeiten werden im Sitzen ausgeführt. Es fehlt an Ausgleich, für den der Schulsport allein oft nicht sorgen kann. Als Folge wird die Wirbelsäule nur noch einseitig belastet, die wenig trainierten Muskeln schrumpfen und können ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen. Die Folge: Rückenschmerzen.