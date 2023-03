Passende Matratze, erholter Rücken Damit Rückenschmerzen nicht im Bett beginnen

Eine neue Matratze gegen Rückenschmerzen - wer sie im Laden kauft, kann in der Regel nicht mehr umtauschen.

Wer eine Matratze im Laden kauft, hat rein gesetzlich kein Umtauschrecht - aber man kann immer nachfragen, ob einem der Verkäufer aus Kulanz eines einräumt. Die Verbraucherzentrale rät, eine solche Kulanzvereinbarung auf der Rechnung vermerken zu lassen. Viele Händler sind kulant, weil sie wissen, dass bei Internetkäufen ein Umtauschrecht besteht. Viele Geschäfte bieten für Matratzen von vorneherein ein Umtauschrecht an.



Beim Kauf übers Internet oder per Telefon schützt das Fernabsatzgesetz den Kunden: Er darf das Produkt zuhause "prüfen" - also im Fall der Matratze auspacken und so ausführlich probeliegen, wie er das im Geschäft täte. Die Verbraucherzentrake schreibt dazu auf ihren Seiten: "Der Bundesgerichtshof urteilte im Juli 2019: Wer eine Matratze im Internet kauft, darf sie aus der Schutzfolie auspacken, testen und auch wieder zurückschicken. Verbraucher dürfen per Online-Shopping gekaufte Ware demnach in einer angemessenen Bedenkzeit prüfen und ihre Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise feststellen. Als Verbraucher sollten Sie allerdings pfleglich mit der Ware umgehen."