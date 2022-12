Nachhaltiges Weihnachten Weihnachten umweltfreundlich feiern und genießen - ohne Verzicht

Grafik: Darauf solltet ihr bei eurem Weihnachtsbaum achten



Im Vergleich zu einem echten Baum ist eine Plastiktanne schlecht für das Klima. Auch Lametta und Lichterketten schaden der Umwelt.

In Deutschland werden rund 27 Millionen Weihnachtsbäume im Jahr verkauft. Statt einem Baum könnt ihr eurer Zuhause aber auch ganz einfach mit ein paar Zweigen schmücken. Wenn ihr unbedingt einen Weihnachtsbaum möchtet, kauft keine Zuchttanne: In vielen Wohnzimmern stehen Nordmanntannen oder Blautannen, die in Deutschland ursprünglich nicht wachsen. Sie sind auch deshalb so beliebt, weil sie weniger nadeln. Aber diese Tannen werden häufig in Monokulturen angebaut, was der Artenvielfalt schadet. Mittlerweile gibt es auch Weihnachtsbäume im Topf zu kaufen oder zu leihen. Aber Vorsicht: Häufig erleben die Bäume im Topf das nächste Weihnachten nicht. Vor allem, wenn sie nicht in einem Topf aufgewachsen sind und für Weihnachten aus der Erde in einen Topf gepresst werden. Wird der Baum anschließend eingepflanzt, geht er häufig wegen des Temperaturwechsels vom Wohnzimmer ins Freie ein.



Die Ökobilanz eines geliehenen Baumes im Topf fällt auch nur gut aus, wenn der Baum über mehrere Jahre genutzt wird. Deshalb lohnt sich das Leihen eines Baumes im Topf meist nur, wenn er von einer Baumschule oder Försterei stammt, so der Verband natürlicher Weihnachtsbaum. Bäume aus eurer Region und biologischer Anbau sind hingegen häufig klimaschonender. Das ist auch besser fürs Grundwasser und für Insekten. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) empfiehlt außerdem Fichten, Kiefern und Weißtannen aus sogenannten Durchforstungsmaßnahmen: Das sind Bäume, die häufig sowieso gefällt werden müssen.